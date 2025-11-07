Livestream premium Pay per View 5,90 € DHK Flensborg 26/ 59,90 € TSV Burgdorf 26/ 59,90 € 3. Liga Männer Hauptrunde 26/27 69,90 € Continuer TSV Burgdorf II vs. DHK Flensborg TSV Burgdorf II Hommes 05/09/26, 16:45 À VENIR Dès 5,90 € Suivre Diffusion en direct vidéo de la rencontre TSV Burgdorf II vs. DHK Flensborg de la 3. Liga Handball Männer le 05/09/2026. @handball-net @deutscherhandballbund @-handball-liga #handball #handballnet #liga3 #dhb #staffel-nord-ostHandball3. Handball-Liga MännerTSV Burgdorf II HommesDHK Flensborg MännerTSV Burgdorf II Hommes est responsable de la production en direct, des commentaires et de la modération du chat.