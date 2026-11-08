Livestream premium Pay per View 5,90 € Teampass 2026/27 - Bergischer HC 39,90 € Pass d'équipe 2026/27 - Leverkusen 39,90 € Pass principal HBF 26/27 49,90 € Continuer Spieltag 10TSV Bayer 04 Leverkusen vs. Bergischer HC TSV Bayer 04 Leverkusen Frauen 20/11/26, 18:15 À VENIR Dès 5,90 € Suivre . Alsco Handball Bundesliga Frauen : Vidéo-en direct du match TSV Bayer 04 Leverkusen vs. Bergischer HC. @2-handball-bundesliga-frauenHandball2. Alsco Handball Bundesliga FrauenTSV Bayer 04 Leverkusen FrauenBergischer HC FrauenTSV Bayer 04 Leverkusen Frauen est responsable de la production en direct, des commentaires et de la modération du chat.