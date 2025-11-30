@tsvschottmainz
Jeux de quilles
2. Bundesliga Mitte TSV Schott Mainz - ASV Fronberg
TSV Schott Mainz· 30/11/25, 10:55
2. Bundesliga Mitte TSV Schott Mainz - TSV Breitengüßbach
TSV Schott Mainz· 26/10/25, 10:55
2. Bundesliga Mitte TSV Schott Mainz - 1. KC Weiherhof
TSV Schott Mainz· 21/09/25, 10:00
2. Bundesliga Mitte: TSV Schott Mainz - ASV Fronberg
TSV Schott Mainz· 13/04/25, 09:55
2. Bundesliga Mitte: TSV Schott Mainz - KSV Germania Neustadt
TSV Schott Mainz· 23/02/25, 10:55
2. Bundesliga Mitte: TSV Schott Mainz - SKV Kriemhild Lorsch
TSV Schott Mainz· 27/10/24, 11:00
2. Bundesliga Mitte Frauen: TSV Schott Mainz - TSV Breitengüßbach
TSV Schott Mainz· 15/09/24, 10:00