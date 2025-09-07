Livestream premium Pay per View 5,90 € TuS Spenge 26/27 59,90 € HSG Varel 26/ 59,90 € 3. Liga Männer Hauptrunde 26/27 79,90 € Continuer TuS Spenge vs. HSG Varel TuS Spenge Männer 07/11/26, 18:00 À VENIR Dès 5,90 € Suivre Diffusion en direct vidéo de la rencontre TuS Spenge vs. HSG Varel de la 3. Liga Handball Männer le 07/11/2026. @handball-net @deutscherhandballbund @3-handball-liga #handball #handballnet #liga3 #dhb #staffel-nord-westHandball3. Handball-Liga MännerTuS Spenge MännerHSG Varel MännerTuS Spenge Männer est responsable de la production en direct, des commentaires et de la modération du chat.