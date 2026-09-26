Livestream premium Obtenez ce livestream pour seulement 3,90 € Pay per View 3,90 € Continuer JBLH mA 1. Liga Nord 2026/27 : TuSEM Essen U19 vs. VfL Eintracht Hagen U19 TuSEM Essen U19m 03/10/26, 17:15 À VENIR Dès 3,90 € Suivre Video-Livestream des Spiels TuSEM Essen U19 vs. VfL Eintracht Hagen U19 in der 1. Liga JBLH Nord am 03.10.2026. Die Clubs werden an den Erlösen finanziell beteiligt. @tusem-essen-u19m @vfleintrachthagen-u19m @handball-net @deutscherhandballbund @jblhmaennlich #handball #jblh #dhb #Liga1NordHandballJBLH männlichTuSEM Essen U19mVfL Eintracht Hagen U19mTuSEM Essen U19m est responsable de la production en direct, des commentaires et de la modération du chat.