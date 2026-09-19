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TV Aldekerk 07 Frauen·
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3. Liga: Klassenverbleibsrunde - TV Aldekerk 07 vs. TV Bissendorf-Holte - Spieltag 2
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3. Liga: Staffel Süd-West - TV Aldekerk 07 vs. HSG Rodgau Nieder-Roden
TV Aldekerk 07 Frauen·
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3. Liga Frauen: Staffel Mitte: TV Aldekerk 07 vs. HSG Rodgau Nieder-Roden
TV Aldekerk 07 Frauen·