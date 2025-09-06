Tennis
Aryna Sabalenka [1] vs. Amanda Anisimova (USA) [8] - Finale - Highlights
US Open 2025 Women's Singles·
@us-open-2025-womens-singles
Sporteurope.TV zeigt die US Open 2025 im Livestream und on demand. In diesem Profil siehst Du alle Matches der Damen im Einzel.
Tennis
Aryna Sabalenka [1] vs. Amanda Anisimova (USA) [8] - Finale - Highlights
US Open 2025 Women's Singles·
Tennis
Aryna Sabalenka [1] vs. Amanda Anisimova (USA) [8] - Finale - kommentiert von Matthias Stach, Boris Becker & Barbara Rittner - Arthur Ashe Stadium
US Open 2025 Women's Singles·
Tennis
Naomi Osaka (JPN) [23] vs. Amanda Anisimova (USA) [8] - Halbfinale - Highlights
US Open 2025 Women's Singles·
Tennis
Aryna Sabalenka [1] vs. Jessica Pegula (USA) [4] - Halbfinale - Highlights
US Open 2025 Women's Singles·
Tennis
Naomi Osaka (JPN) [23] vs. Amanda Anisimova (USA) [8] - Halbfinale - kommentiert von Markus Theil und Barbara Rittner - Arthur Ashe Stadium
US Open 2025 Women's Singles·
Tennis
Aryna Sabalenka [1] vs. Jessica Pegula (USA) [4] - Halbfinale - kommentiert von Matthias Stach & Boris Becker - Arthur Ashe Stadium
US Open 2025 Women's Singles·
Tennis
Karolina Muchova (CZE) [11] vs. Naomi Osaka (JPN) [23] - Viertelfinale - Highlights
US Open 2025 Men's Singles·
Tennis
Amanda Anisimova (USA) [8] vs. Iga Swiatek (POL) [2] - Viertelfinale - Highlights
US Open 2025 Women's Singles·
Tennis
Karolina Muchova (CZE) [11] vs. Naomi Osaka (JPN) [23] - Viertelfinale - kommentiert von Mario Harter - Arthur Ashe Stadium
US Open 2025 Women's Singles·
Tennis
Amanda Anisimova (USA) [8] vs. Iga Swiatek (POL) [2] - Viertelfinale - kommentiert von Mario Harter - Arthur Ashe Stadium
US Open 2025 Women's Singles·
Tennis
Aryna Sabalenka [1] vs. Marketa Vondrousova (CZE) - Viertelfinale - kommentiert von Matthias Stach & Boris Becker - Arthur Ashe Stadium - fällt aus!
US Open 2025 Women's Singles·
Tennis
Jessica Pegula (USA) [4] vs. Barbora Krejcikova (CZE) - Viertelfinale - Highlights
US Open 2025 Women's Singles·
Tennis
Jessica Pegula (USA) [4] vs. Barbora Krejcikova (CZE) - Viertelfinale - kommentiert von Mario Harter - Arthur Ashe Stadium
US Open 2025 Women's Singles·
Tennis
Amanda Anisimova (USA) [8] vs. Beatriz Haddad Maia (BRA) [18] - Achtelfinale - Highlights
US Open 2025 Women's Singles·
Tennis
Naomi Osaka (JPN) [23] vs. Coco Gauff (USA) [3] - Achtelfinale - Highlights
US Open 2025 Women's Singles·
Tennis
Elena Rybakina (KAZ) [9] vs. Marketa Vondrousova (CZE) - Achtelfinale - Highlights
US Open 2025 Women's Singles·
Tennis
Barbora Krejcikova (CZE) vs. Taylor Townsend (USA) - Achtelfinale - Highlights
US Open 2025 Women's Singles·
Tennis
Jessica Pegula (USA) [4] vs. Ann Li (USA) - Achtelfinale - Highlights
US Open 2025 Women's Singles·
Tennis
Beatriz Haddad Maia (BRA) [18] vs. Maria Sakkari (GRE) - 3. Runde - Highlights
US Open 2025 Women's Singles·
Tennis
Anna Kalinskaya [29] vs. Iga Swiatek (POL) [2] - 3. Runde - Highlights
US Open 2025 Women's Singles·
Tennis
Amanda Anisimova (USA) [8] vs. Jacqueline Cristian (ROU) - 3. Runde - Highlights
US Open 2025 Women's Singles·
Tennis
Ekaterina Alexandrova [13] vs. Laura Siegemund - 3. Runde - Highlights
US Open 2025 Women's Singles·
Tennis
Daria Kasatkina (AUS) [15] vs. Naomi Osaka (JPN) [23] - 3. Runde - Highlights
US Open 2025 Women's Singles·
Tennis
Diane Parry (FRA) vs. Marta Kostyuk (UKR) [27] - 3. Runde - Highlights
US Open 2025 Women's Singles·
Tennis
Linda Noskova (CZE) [21] vs. Karolina Muchova (CZE) [11] - 3. Runde - Highlights
US Open 2025 Women's Singles·
Tennis
Magdalena Frech (POL) [28] vs. Coco Gauff (USA) [3] - 3. Runde - Highlights
US Open 2025 Women's Singles·
Tennis
Taylor Townsend (USA) vs. Mirra Andreeva [5] - 3. Runde - Highlights
US Open 2025 Women's Singles·
Tennis
Aryna Sabalenka [1] vs. Leylah Fernandez (CAN) [31] - 3. Runde - Louis Armstrong Stadium - Highlights
US Open 2025 Women's Singles·
Tennis
Emma Navarro (USA) [10] vs. Barbora Krejcikova (CZE) - 3. Runde - kommentiert von Nicky Geuer - Grandstand - Highlights
US Open 2025 Women's Singles·
Tennis
Priscilla Hon (AUS) vs. Ann Li (USA) - 3. Runde - Stadium 17 - Highlights
US Open 2025 Women's Singles·
Tennis
Elise Mertens (BEL) [19] vs. Cristina Bucsa (ESP) - 3. Runde - Stadium 17 - Highlights
US Open 2025 Women's Singles·
Tennis
Jessica Pegula (USA) [4] vs. Victoria Azarenka - 3. Runde - Highlights
US Open 2025 Women's Singles·
Tennis
Marketa Vondrousova (CZE) vs. Jasmine Paolini (ITA) [7] - 3. Runde - Highlights
US Open 2025 Women's Singles·
Tennis
Elena Rybakina (KAZ) [9] vs. Emma Raducanu (GBR) - 3. Runde - Highlights
US Open 2025 Women's Singles·
Tennis
Amanda Anisimova (USA) [8] vs. Maya Joint (AUS) - 2. Runde - Highlights
US Open 2025 Women's Singles·