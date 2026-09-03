Alexander Zverev vs. Alejandro Tabilo - Commentaire de Ulf Kahkme & Jonas Hartenstein

Alexander Zverev vs. Alejandro Tabilo - Commentaire de Ulf Kahkme & Jonas Hartenstein

US Open 2026 - Simple messieurs est responsable de la production en direct, des commentaires et de la modération du chat.

Cette vidéo n'est disponible que dans certains pays : Allemagne , Autriche , Suisse