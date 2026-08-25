Livestream premium Jour 2 du tournoi 9,90 € Accès illimité 24,90 € Continuer Felix Auger-Aliassime vs. Rinky Hijikata - Commentaire de Florian Heer US Open 2026 - Simple messieurs Aujourd'hui, 20:55 À VENIR Premium Suivre US Open 2026 : Vidéo-en direct du match Felix Auger-Aliassime vs. Rinky Hijikata - commentaire de Florian Heer. @us-open #tennis #usopenTennisUS Open 2026US OpenUS Open 2026 - Simple messieurs est responsable de la production en direct, des commentaires et de la modération du chat. Ce livestream n'est disponible que dans certains pays : Allemagne , Autriche , Suisse