Jeux de quilles
18. Bundesliga 120 Männer: VfB Hallbergmoos - KC Schwabsberg
VfB Hallbergmoos-Goldach·
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Der VfB Hallbergmoos-Goldach e.V. spielt in der 1. Bundesliga und trägt seine Heimspiele im heimischen Sportpark aus.
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18. Bundesliga 120 Männer: VfB Hallbergmoos - KC Schwabsberg
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1. Bundesliga 120 Männer: VfB Hallbergmoos - TSV Breitengüßbach
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1. Bundesliga 120 Männer: VfB Hallbergmoos - SKC Unterharmersbach
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PAULY DKBC-POKAL 3. Runde: VfB Hallbergmoos - TSV Breitengüßbach
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1. Bundesliga 120 Männer: VfB Hallbergmoos - SKC Victoria Bamberg
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1. Bundesliga 120 Männer: VfB Hallbergmoos - Olympia Mörfelden
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DKBC-Pokal Männer 4. Runde: VfB Hallbergmoos - SKC Unterharmersbach
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1. Bundesliga 120 Männer: VfB Hallbergmoos - Geiseltal Mücheln
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