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VfB Hallbergmoos-Goldach
VfB Hallbergmoos-Goldach

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@vfbhallbergmoosgoldach

Der VfB Hallbergmoos-Goldach e.V. spielt in der 1. Bundesliga und trägt seine Heimspiele im heimischen Sportpark aus.

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