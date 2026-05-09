Livestream premium Pay per View 5,90 € VfL Pfullingen 26/ 59,90 € HBW Balingen-Weilstetten 26/27 59,90 € 3. Liga Männer Hauptrunde 26/27 79,90 € Continuer VfL Pfullingen vs. HBW Balingen-Weilstetten II VfL Pfullingen Männer 09/12/26, 19:15 À VENIR Dès 5,90 € Suivre Diffusion en direct vidéo de la rencontre VfL Pfullingen vs. HBW Balingen-Weilstetten II de la 3. Liga Handball Männer le 09/12/2026. @handball-net @deutscherhandballbund @3-handball-liga #handball #handballnet #liga3 #dhb #staffel-suedHandball3. Handball-Liga MännerVfL Pfullingen MännerHBW Balingen-Weilstetten Männer IIVfL Pfullingen Männer est responsable de la production en direct, des commentaires et de la modération du chat.