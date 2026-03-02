Handball
Highlights: VfL Waiblingen vs. TG Nürtingen - Hitziges Lokalderby!
2. Alsco Handball Bundesliga Frauen·
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Highlights: ESV 1927 Regensburg vs. TSV Bayer 04 Leverkusen - Regensburg bleibt souverän
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Highlights: Mainz 05 vs. Füchse Berlin - Können die Füchse noch gestoppt werden?
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Highlights: ESV 1927 Regensburg vs. VfL Waiblingen - Tigers Kampfgeist endet in wilder Aufholjagd
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Highlights: Bergischer HC vs. Füchse Berlin - Gelingt dem Bergischen HC der Start in die Rückrunde?
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Highlights: VfL Waiblingen vs. HSV Solingen-Gräfrath 76 - Setzen die Tigers ihre Erfolgsserie fort?
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Highlights: SG 09 Kirchhof vs. VfL Waiblingen - Hart umkämpfte 2 Punkte
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Highlights: Füchse Berlin vs. TG Nürtingen - Enges Duell im Topspiel!
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Highlights: HC Rödertal vs. Bergischer HC - Wem gelingt der Jahresauftakt?
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Highlights: Rostocker HC vs. HL Buchholz 08-Rosengarten - Duell auf Augenhöhe
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