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Patinage artistique sur roulettes
Patinage artistique sur roulettes: Livestreams et vidéos
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Deutsche Meisterchaften
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1. Kieler Roll- und Eissportverein
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Maja Quast
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TSV Hof
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