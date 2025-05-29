Tennis de table
DPM2025: FC Bayern München - TTC Klingenmünster
FC Bayern München Tischtennis·
Tennis de table
DPM2025: FC Bayern München - TTC Klingenmünster
FC Bayern München Tischtennis·
Tennis de table
3. Bundesliga Damen Süd / Tischtennis: SSV Schönmünzach - LTTV Leutzscher Füchse
SSV Schönmünzach·
Tennis de table
3. Bundesliga Damen Süd / Tischtennis: SSV Schönmünzach - TTC 1946 Weinheim II
SSV Schönmünzach·
Tennis de table
TTCL: KS Dekorglass Dzialdowo vs. GV Hennebont TT - Hauptrunde
Tischtennis Champions League·
Tennis de table
Baden-Württembergische Einzelmeisterschaften Jugend 15 und 19 - Tag 1
SSV Schönmünzach·
Tennis de table
Aufzeichnung vom 08.10.2023 13:30:33
SSV Schönmünzach·
Tennis de table
Ranglistenturnier Qualifikation Bezirk Arnsberg Jugend Bezirk Arnsberg
TuS Jahn Berge·
Divers
DM TT: Mixed Halbfinale Kaim/Anca vs. Wan/Meissner
Sporteurope.TV·
Divers
DM TT: Halbfinale Herren-Einzel - Walther vs. Franziska
Sporteurope.TV·
Divers
DM TT: Halbfinale Damen-Einzel - Matz vs. Winter
Sporteurope.TV·