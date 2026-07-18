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Wanda Diamond League - London - Commentaire de Florian Weber et Max Thorwirth

Wanda Diamond League est responsable de la production en direct, des commentaires et de la modération du chat.
Wanda Diamond League
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18/07/26, 12:45

Diffusion en direct vidéo de la onzième réunion à Londres le 18/07/2026 à 14h45 dans le cadre de la Wanda Diamond League 2026 - commentaire de Florian Weber et Max Thorwirth. #leichtathletik #WorldAthletics #WandaDiamondLeague #WandaDiamondLeague2026 @world-athletics

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