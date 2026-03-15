Frisch Auf Göppingen U19M
@frisch-auf-goeppingen-u19m
Spielplan und nächste Livestreams
Sonntag, 20. SeptemberSo 20. September
Ab 3,90 €
Samstag, 26. SeptemberSa 26. September
Samstag, 14. NovemberSa 14. November
Videos
Handball
JBLH mA 1. Liga Süd: Frisch Auf Göppingen vs. HSG Dutenhofen/Münchholzhausen
Frisch Auf Göppingen U19M·
Handball
JBLH mA 1. Liga Süd: JSG Balingen-Weilstetten vs. Frisch Auf Göppingen
JSG Balingen-Weilstetten U19m·
Handball
JBLH mA 1. Liga Süd: Frisch Auf Göppingen vs. HLZ Friesenheim-Hochdorf
Frisch Auf Göppingen U19M·
Handball
JBLH mA 1. Liga Süd: HSG Dutenhofen/Münchholzhausen vs. Frisch Auf Göppingen
HSG Dutenhofen/Münchholzhausen U19m·
Handball
JBLH mA 1. Liga Süd: Frisch Auf Göppingen vs. JSG Balingen-Weilstetten
Frisch Auf Göppingen U19M·
Handball
JBLH mA 1. Liga Süd: Rhein-Neckar Löwen vs. Frisch Auf Göppingen
Rhein-Neckar Löwen Männer II·
Handball
JBLH mA 1. Liga Süd: JSG Balingen-Weilstetten vs. Frisch Auf Göppingen
JSG Balingen-Weilstetten U19m·
Handball
JBLH mA 1. Liga Süd: Frisch Auf Göppingen vs. mJSG Melsungen/Körle/Cuxhagen
Frisch Auf Göppingen U19M·