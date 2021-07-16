Premium-Livestream Pay per View 5,90 € Teampass 2026/27 - Bremen 39,90 € Teampass 2026/27 - Berlin 39,90 € HBF Hauptrundenpass 26/27 49,90 € Weiter Füchse Berlin vs. SV Werder Bremen Füchse Berlin Frauen 21.08.26, 16:45 Uhr UPCOMING Ab 5,90 € Folgen Video-Livestream der Partiie zwischen den Füchsen Berlin und dem SV Werder Bremen am 21.08.2026 um 19:00 Uhr im Rahmen der 1. Runde des DHB-Pokals der Frauen. #dhbpokalHandballFüchse Berlin FrauenSV Werder Bremen FrauendhbpokalFüchse Berlin Frauen ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.