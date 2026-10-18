GW 65 Rösrath vs. SC Reckenfeld | 2. Bundesliga Nord 2026/27

10. Spieltag der 2. Bundesliga Nord 2026/27 im Sportkegeln.

Grün Weiß 65 Rösrath vs. SC Reckenfeld.



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