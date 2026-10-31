Am 8. Spieltag der @2-bundesliga-ost-120-frauen empfangen wir die Gäste vom @esvlokelsterwerda im Stadtwerke Zerbst Kegelsportcenter. Spielbeginn ist am 29.11. um 13 Uhr. @dkbc @dkb #sportkegeln

+++Livestream enthält Einblendungen von Sponsoren+++