Am 6. Spieltag der @2-bundesliga-ost-120-frauen empfangen wir die Gäste vom KSV 1951 Bennewitz im Stadtwerke Zerbst Kegelsportcenter. Spielbeginn ist am 08.11. um 14 Uhr. @dkbc @dkb #sportkegeln

+++Livestream enthält Einblendungen von Sponsoren+++