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Sportkegeln

2. Bundesliga 120 Ost Frauen: SKV Rot Weiß Zerbst - KSV 1951 Bennewitz (Update: Spielbeginn 14 Uhr)

SKV Rot-Weiß Zerbst
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UPCOMING

Am 6. Spieltag der @2-bundesliga-ost-120-frauen empfangen wir die Gäste vom KSV 1951 Bennewitz im Stadtwerke Zerbst Kegelsportcenter. Spielbeginn ist am 08.11. um 14 Uhr. @dkbc @dkb #sportkegeln
+++Livestream enthält Einblendungen von Sponsoren+++

Sportkegeln2. Bundesliga Ost 120 FrauenDeutscher Kegler und BowlingbundDKBC
SKV Rot-Weiß Zerbst ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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