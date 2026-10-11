2. Bundesliga 120 Ost Frauen: SKV Rot Weiß Zerbst - TSV Fortschritt Mittweida

Am 4. Spieltag der @2-bundesliga-ost-120-frauen empfangen wir die Gäste vom TSV Fortschritt Mittweida im Stadtwerke Zerbst Kegelsportcenter. Spielbeginn ist am 11.10. um 13 Uhr. @dkbc @dkb #sportkegeln

+++Livestream enthält Einblendungen von Sponsoren+++