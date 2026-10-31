Am 7. Spieltag der @1-bundesliga-120-maenner empfangen wir die Gäste vom @skc-unterharmersbach im Stadtwerke Zerbst Kegelsportcenter. Spielbeginn am 14.11. ist um 13 Uhr. @dkbc @dkb #sportkegeln

+++Livestream enthält Einblendungen von Sponsoren+++