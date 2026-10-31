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Sportkegeln

1. Bundesliga 120 Männer: SKV Rot Weiß Zerbst - SKC Unterharmersbach

SKV Rot-Weiß Zerbst
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UPCOMING

Am 7. Spieltag der @1-bundesliga-120-maenner empfangen wir die Gäste vom @skc-unterharmersbach im Stadtwerke Zerbst Kegelsportcenter. Spielbeginn am 14.11. ist um 13 Uhr. @dkbc @dkb #sportkegeln
+++Livestream enthält Einblendungen von Sponsoren+++

Sportkegeln1. Bundesliga 120 MännerDeutscher Kegler und BowlingbundSKC Unterharmersbach
SKV Rot-Weiß Zerbst ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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