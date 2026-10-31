Sportkegeln
Pauly DKBC-Pokal Frauen: KSC Immendingen - SKC 67 Eggolsheim
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Landesliga:KSC M1 - SG Lahr M1 + Bezirksliga:KSC M2 - Hrv. Schwenn./Schramb. M1
KSC Immendingen 1962 e.V.·
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Landesliga:KSC M1 - KSC Dittishausen M1 + Bezirksliga:KSC M2 - SG Mühlh./Bl. M1
KSC Immendingen 1962 e.V.·