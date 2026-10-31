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Pauly DKBC-Pokal Frauen: KSC Immendingen - SKC 67 Eggolsheim

KSC Immendingen 1962 e.V.
KSC Immendingen 1962 e.V.

Zum DKBC- Pokal kommt der SKC 67 Eggolsheim (2. Bundesliga Mitte) zum ersten Mal in die Hauserei.
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