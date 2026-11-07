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Sportkegeln

Bezirksklasse B + Bezirksklasse 4er Ost: KSC Immendingen X2 + X3

KSC Immendingen 1962 e.V.
KSC Immendingen 1962 e.V.

10:15 KSC Immendingen X3 gegen SKC Mühlhausen-Ehingen X1
12:45 KSC Immendingen X2 gegen ESV Rottweil X2
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