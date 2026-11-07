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Sportkegeln

SKC Nibelungen Lorsch - Saison 2026/2027 - 7. Spieltag

SKC Nibelungen Lorsch
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UPCOMING

SKC Nibelungen Lorsch 5 - KC Rebellen Mörflenden 3 (A-Liga)
SKC Nibelungen Lorsch 3 - SVS Griesheim (Regionalliga)
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14. November um 09:00