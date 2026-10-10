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2.Bundesliga 120 Süd Männer : Rot Weiss Sandhausen - SG Wolftal

Rot Weiss Sandhausen
Rot Weiss Sandhausen

2.Bundesliga 120 Süd Männer : Rot Weiss Sandhausen - SG Wolftal + 2.Landesliga NBKV Rot Weiss Sandhausen 2 - KV Liedolsheim 2
Spielbeginn ist am Samstag 07.11.2026 um 13:00 Uhr und 16:45 Uhr für die 2.Mannschaft @dkbc    @2-bundesliga-sued-120-maenner#sportkegeln    #kegelnlebt

Kegeln2. Bundesliga Süd 120 MännerDKBCSportkegeln
Rot Weiss Sandhausen ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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