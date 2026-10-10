Kegeln
2.Bundesliga 120 Süd Männer : Rot Weiss Sandhausen - SG Wolftal
Spielbeginn ist am Samstag 07.11.2026 um 13:00 Uhr und 16:45 Uhr für die 2.Mannschaft @dkbc @2-bundesliga-sued-120-maenner #sportkegeln #kegelnlebt
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Spielbeginn ist am Samstag 07.11.2026 um 13:00 Uhr und 16:45 Uhr für die 2.Mannschaft @dkbc @2-bundesliga-sued-120-maenner #sportkegeln #kegelnlebt
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2.Bundesliga 120 Süd Männer : Rot Weiss Sandhausen – SKC Unterharmersbach
Rot Weiss Sandhausen·
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2.Bundesliga 120 Süd Männer : Rot Weiss Sandhausen - SG Wolfach-Oberwolfach
Rot Weiss Sandhausen·