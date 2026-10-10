2.Bundesliga 120 Süd Männer : Rot Weiss Sandhausen - SG Wolftal + 2.Landesliga NBKV Rot Weiss Sandhausen 2 - KV Liedolsheim 2

Spielbeginn ist am Samstag 07.11.2026 um 13:00 Uhr und 16:45 Uhr für die 2.Mannschaft @dkbc @2-bundesliga-sued-120-maenner #sportkegeln #kegelnlebt