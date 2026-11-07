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Sportkegeln

2. Bundesliga Mitte 120 Frauen: SKV Kriemhild Lorsch - Schützengilde Bayreuth

SKV Kriemhild Lorsch
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5. Sptg. Saison 26/27

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