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Sportkegeln

1. Bundesliga 120 Männer: SKV Rot Weiß Zerbst - SKC Victoria Bamberg

SKV Rot-Weiß Zerbst
SKV Rot-Weiß Zerbst

Am 5. Spieltag der @1-bundesliga-120-maenner empfangen wir die Gäste vom @victoria-bamberg im Stadtwerke Zerbst Kegelsportcenter. Spielbeginn am 31.10. ist um 13 Uhr. @dkbc @dkb #sportkegeln
+++Livestream enthält Einblendungen von Sponsoren+++

Sportkegeln1. Bundesliga 120 MännerDeutscher Kegler und BowlingbundSKC Victoria 1947 Bamberg
SKV Rot-Weiß Zerbst ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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