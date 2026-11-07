1. Bundesliga 120 Männer: SKV Rot Weiß Zerbst - SKC Victoria Bamberg

Am 5. Spieltag der @1-bundesliga-120-maenner empfangen wir die Gäste vom @victoria-bamberg im Stadtwerke Zerbst Kegelsportcenter. Spielbeginn am 31.10. ist um 13 Uhr. @dkbc @dkb #sportkegeln

+++Livestream enthält Einblendungen von Sponsoren+++