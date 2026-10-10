2. Bundesliga 120 Ost Männer: SKV Rot Weiß Zerbst II - SG Grün-Weiß Mehltheuer

Am 4. Spieltag der @2-bundesliga-ost-120-maenner empfangen wir die Gäste der @sg-gruen-weiss-mehltheuer im Stadtwerke Zerbst Kegelsportcenter. Spielbeginn ist am 10.10. um 13 Uhr. @dkbc @dkb #sportkegeln

+++Livestream enthält Einblendungen von Sponsoren+++