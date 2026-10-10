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Sportkegeln

2. Bundesliga 120 Ost Männer: SKV Rot Weiß Zerbst II - SG Grün-Weiß Mehltheuer

SKV Rot-Weiß Zerbst
SKV Rot-Weiß Zerbst

Am 4. Spieltag der @2-bundesliga-ost-120-maenner empfangen wir die Gäste der @sg-gruen-weiss-mehltheuer im Stadtwerke Zerbst Kegelsportcenter. Spielbeginn ist am 10.10. um 13 Uhr. @dkbc @dkb #sportkegeln
+++Livestream enthält Einblendungen von Sponsoren+++

SportkegelnSG Grün-Weiß Mehltheuer e.V.2. Bundesliga Ost 120 MännerDeutscher Kegler und Bowlingbund
SKV Rot-Weiß Zerbst ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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