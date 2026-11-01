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2. Bundesliga Ost 120 Frauen: Union 1861 Schönebeck - Hohnstädter SV
Union 1861 Schönebeck ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.
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2. Bundesliga Ost 120 Frauen: Union 1861 Schönebeck - SV Germania Schafstädt
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Pauly DKBC-Pokal Frauen 1. Runde: Union 1861 Schönebeck - KV Grünstadt 1975
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2. Bundesliga Ost 120 Frauen: Union 1861 Schönebeck - Dresdner SV 1910
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