2. Bundesliga 120 Ost Männer: SKV Rot Weiß Zerbst II - BSV GW Friedrichshain

Am 6. Spieltag der @2-bundesliga-ost-120-maenner empfängt unsere Zweite die Gäste vom BSV Grün Weiß Friedrichshain im Stadtwerke Zerbst Kegelsportcenter. Spielbeginn ist am 07.11. um 13 Uhr. @dkbc @dkb #sportkegeln

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