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2. Bundesliga 120 Ost Männer: SKV Rot Weiß Zerbst II - BSV GW Friedrichshain
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DKBC-Pokal Männer Viertelfinale: SKV Rot-Weiß Zerbst - SKC Victoria Bamberg
SKV Rot-Weiß Zerbst·
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2. Bundesliga Ost 120 Männer: SKV Rot-Weiß Zerbst II - SV Geiseltal Mücheln
SKV Rot-Weiß Zerbst·
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2. Bundesliga 120 Ost Frauen: SKV Rot Weiß Zerbst - TSV Fortschritt Mittweida
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2. Bundesliga 120 Ost Männer: SKV Rot Weiß Zerbst II - SG Grün-Weiß Mehltheuer
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