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Sportkegeln

Bezirksklasse B: KSC Immendingen X2 - ESV Rottweil X2

KSC Immendingen 1962 e.V.
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Nachholspiel vom 5. Spieltag
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