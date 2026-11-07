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Sportkegeln Classic

SBBH | Bezirksklasse B | ESV Rottweil X1 - KSC Brigachtal

ESV Rottweil
ESV Rottweil

Dieses Wochenende nur 1 Heimspiel.
Wir begrüßen unsere Gäste aus Brigachtal.

Sportkegeln Classic
ESV Rottweil ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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