Sportkegeln Classic
SG KMH Untermain - KSC Hattenburg | 2. Runde des Pauly DKBC-Pokal Männer
Spielbeginn: 11 Uhr | 12.09.2026
@dkbc @dkb @dkbc-pokal-maenner @sgkmhuntermain
#sportkegeln-classic #kegelnlebt #kegeln #kegelsport #wirgemeinsam
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Sportkegeln Classic
2. Bundesliga Mitte 120 Männer: SG Hainhausen - SKC Nibelungen Lorsch
SG KMH Untermain·
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2. Bundesliga Mitte 120 Männer: SG Hainhausen - KSC Frammersbach
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Vorbereitungsspiel 2.Bundesliga 120 Männer: SG Hainhausen - SG Ettlingen
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