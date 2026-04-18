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2. Bundesliga Mitte 120 Männer: SG Hainhausen - RW Hirschau

SG KMH Untermain
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18. Spieltag der 2. Bundesliga Mitte 120 Männer in der Kegelarena Hainhausen: SG Hainhausen - RW Hirschau am 18.04.2026 um 12:00 Uhr
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