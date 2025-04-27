Aufstiegsturnier 2. Bundesliga Mitte 120 Männer - Tag 2

Herzlich Willkommen zum zweiten Tag des Aufstiegsturniers in die 2. Bundesliga 120 Mitte.



Teilnehmer sind die jeweiligen Landesmeister auf Bayern, Hessen, Thüringen und Rheinland-Pfalz.

In Bayern sicherte sich der 1. Kegelclub Oberaltertheim mit 25:11 Punkten den Meistertitel und in Hessen hat der SG Hainhausen Kegeln (22:6 Punkte) das Ausscheidungsspiel gegen Wölfersheim gewonnen und somit das Ticket für das Aufstiegsturnier gelöst.

Mit dem Ohrdrufer KSV (27:9 Punkte) in Thüringen nimmt der Absteiger aus dem letzten Jahr am Turnier teil und der TuS Gerolsheim / Kegeln hat sich in Rheinland-Pfalz mit 26:10 Punkten den Meistertitel gesichert.



Den aktuellen Live-Ticker (Aktualisierung alle 120 Wurf) finden Sie hier: https://www.tsv-grossbardorf-kegeln.de/



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