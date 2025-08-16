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Vorbereitungsspiel 2.Bundesliga 120 Männer: SG Hainhausen - SG Ettlingen

SG KMH Untermain
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Vorbereitungsspiel der 2. Bundesliga 120 Männer in der Kegelarena Hainhausen: SG Hainhausen - SV Ettlingen am 16.08.2025 um 13:00 Uhr
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