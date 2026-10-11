Sportkegeln Classic
Pauly DKBC-Pokal SKV Waldkirch - ASV Fronberg/MSV Bautzen 04
15:30 SKV Waldkirch M1 - MSV Bautzen 04 M1 @msvbautzen04
Sportkegelverein Waldkirch e.V. ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.
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15:30 SKV Waldkirch M1 - MSV Bautzen 04 M1 @msvbautzen04
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4. Spieltag 2. Bundesliga SKV Waldkirch - KSV Hölzlebruck
Sportkegelverein Waldkirch e.V.·
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3. Spieltag 2. Bundesliga SKV Waldkirch - RW Sandhausen
Sportkegelverein Waldkirch e.V.·