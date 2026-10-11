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Sportkegeln Classic

Pauly DKBC-Pokal SKV Waldkirch - ASV Fronberg/MSV Bautzen 04

Sportkegelverein Waldkirch e.V.
Sportkegelverein Waldkirch e.V.

13:00 SKV Waldkirch F1 - ASV Fronberg F1 @asvfronberg
15:30 SKV Waldkirch M1 - MSV Bautzen 04 M1 @msvbautzen04

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Sportkegelverein Waldkirch e.V. ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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