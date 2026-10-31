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Sportkegeln

KSC Immendingen Männer 1 + X1 + X3

KSC Immendingen 1962 e.V.
KSC Immendingen 1962 e.V.

10:15 KSC Immendingen X3 gegen RS Olympia VS X2
12:45 KSC Immendingen X1 gegen Hrv. Schwenn./Schramb. M2
16:00 KSC Immendingen M1 gegen SG ESV FR/Buggingen 1
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KSC Immendingen 1962 e.V. ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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