Sportkegeln
KSC Immendingen Männer 1 + X1 + X3
12:45 KSC Immendingen X1 gegen Hrv. Schwenn./Schramb. M2
16:00 KSC Immendingen M1 gegen SG ESV FR/Buggingen 1
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12:45 KSC Immendingen X1 gegen Hrv. Schwenn./Schramb. M2
16:00 KSC Immendingen M1 gegen SG ESV FR/Buggingen 1
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Sportkegeln
Bezirksklasse B + Bezirksklasse 4er Ost: KSC Immendingen X2 + X3
KSC Immendingen 1962 e.V.·
Sportkegeln
Landesliga:KSC M1 - SG Lahr M1 + Bezirksliga:KSC M2 - Hrv. Schwenn./Schramb. M1
KSC Immendingen 1962 e.V.·
Sportkegeln
Landesliga:KSC M1 - KSC Dittishausen M1 + Bezirksliga:KSC M2 - SG Mühlh./Bl. M1
KSC Immendingen 1962 e.V.·