KSC Immendingen Männer 1 + X1 + X3

10:15 KSC Immendingen X3 gegen RS Olympia VS X2

12:45 KSC Immendingen X1 gegen Hrv. Schwenn./Schramb. M2

16:00 KSC Immendingen M1 gegen SG ESV FR/Buggingen 1

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