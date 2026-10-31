Sportkegeln - Wir übertragen am 07.11.2026 die Partie in der 1. Bundesliga der Männer aus dem Grünen Hof: 12:00 – 15:15 Uhr - 1. Bundesliga Männer : SKC Unterharmersbach I - SC Luhe Wildenau I - @dkbc @skvs @skc-unterharmersbach @skk-chambtalkegler-raindorf #sportkegeln-classic #unterharmersbach #zell-am-harmersbach #kegelnlebt