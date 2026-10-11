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Sportkegeln Classic

SKVS | Verbandsliga Frauen | ESV Rottweil - DKC/BW Freiburg 2 +X2+X3

ESV Rottweil
ESV Rottweil

Am Sonntag volles Programm: 10:00 X3-Immendingen
12:30 F1-DKC
16:00 X2-Überlingen
GUT HOLZ!

Sportkegeln Classicfrauen
ESV Rottweil ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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