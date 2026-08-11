Sportkegeln Classic
SKVS | Verbandsliga Frauen | ESV Rottweil - KSG 04 Denzlingen +X2X3
10:00 | X3-ESV Villingen X1
12:30 | F1-KSG 04 Denzlingen
16:15 | X2-SKG 77 Singen X1
Sportkegeln Classic
10:00 | X3-ESV Villingen X1
12:30 | F1-KSG 04 Denzlingen
16:15 | X2-SKG 77 Singen X1
Sportkegeln Classic
SKVS | Verbandsliga Frauen | ESV Rottweil - DKC/BW Freiburg 2 +X2+X3
ESV Rottweil·
Sportkegeln Classic
SKVS | Verbandsliga Männer | ESV Rottweil - SKC Scherzheim/Helmlingen
ESV Rottweil·
Sportkegeln Classic
SKVS | Verbandsliga Männer | ESV Rottweil - SKC Scherzheim/Helmlingen
ESV Rottweil·
Sportkegeln Classic
Sportkegeln Classic - Testspiel Männer - ESV Rottweil - TSV Denkendorf
ESV Rottweil·
Sportkegeln Classic
SKVS | Verbandsliga Frauen | ESV Rottweil - SKC Unterharmersbach +X3
ESV Rottweil·