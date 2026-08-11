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Sportkegeln Classic

SKVS | Verbandsliga Frauen | ESV Rottweil - KSG 04 Denzlingen +X2X3

ESV Rottweil
ESV Rottweil

UPCOMING

Am Sonntag 3 Heimspiele.
10:00 | X3-ESV Villingen X1
12:30 | F1-KSG 04 Denzlingen
16:15 | X2-SKG 77 Singen X1

Sportkegeln Classicfrauen
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8. November um 08:40