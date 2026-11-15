Sportkegeln Classic
SKVS | Landesmeisterschaften Mannschaften 2026/27 | Quali Senioren B
Qualifikation Senioren B
Allen Teilnehmern Gut Holz!
Sportkegeln Classic
Qualifikation Senioren B
Allen Teilnehmern Gut Holz!
Sportkegeln Classic
Sportkegeln Classic - Testspiel Männer - ESV Rottweil - TSV Denkendorf
ESV Rottweil·
Sportkegeln Classic
SKVS | Verbandsliga Frauen | ESV Rottweil - SKC Unterharmersbach +X3
ESV Rottweil·
Sportkegeln Classic
SKVS | Verbandsliga Männer | ESV Rottweil - SKC Scherzheim/Helmlingen
ESV Rottweil·
Sportkegeln Classic
SKVS | Verbandsliga Frauen | ESV Rottweil - DKC/BW Freiburg 2 +X2+X3
ESV Rottweil·