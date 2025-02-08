SGV Böbingen vs. TB 03 Roding | 1. Bundesliga Gewichtheben - Wettkampftag 2

SGV Böbingen vs. TB 03 Roding



Ein historischer Moment für den SGV Böbingen: Zum ersten Mal bestreitet der Verein einen Heimkampf und überhaupt erst den zweiten Wettkampf in der 1. Bundesliga!



Zum Auftakt vor heimischem Publikum empfängt der SGV Böbingen den TB 03 Roding. Freut euch auf hochklassigen Gewichthebersport, spannende Zweikämpfe und beeindruckende Leistungen an der Hantel.



Samstag, 24. Oktober 2026

Wettkampfbeginn: 20:00 Uhr

Ort: Böbingen an der Rems



Für alle, die nicht vor Ort dabei sein können, übertragen wir diesen besonderen Wettkampf live auf Sporteurope.TV.