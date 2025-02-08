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Gewichtheben

SGV Böbingen vs. TB 03 Roding | 1. Bundesliga Gewichtheben - Wettkampftag 2

SGV Böbingen 1920 e.V.
SGV Böbingen 1920 e.V.

SGV Böbingen vs. TB 03 Roding

Ein historischer Moment für den SGV Böbingen: Zum ersten Mal bestreitet der Verein einen Heimkampf und überhaupt erst den zweiten Wettkampf in der 1. Bundesliga!

Zum Auftakt vor heimischem Publikum empfängt der SGV Böbingen den TB 03 Roding. Freut euch auf hochklassigen Gewichthebersport, spannende Zweikämpfe und beeindruckende Leistungen an der Hantel.

Samstag, 24. Oktober 2026
Wettkampfbeginn: 20:00 Uhr
Ort: Böbingen an der Rems

Für alle, die nicht vor Ort dabei sein können, übertragen wir diesen besonderen Wettkampf live auf Sporteurope.TV.

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SGV Böbingen 1920 e.V. ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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