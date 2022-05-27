2026 | RSG | 1. Bundesliga Staffel B | 1. Wettkampftag | Nürnberg

Erster Wettkampftag der 1. Bundesliga Staffel B der Rhythmischen Sportgymnastik in der Deutschen Turnliga in Nürnberg. Mit dabei sind TSV Schmiden ( #SMN ), TV Dahn ( #TVD ), TB Oppau ( #TBO ), RSG Trier ( #TRI ) und Gastgeber TSV Nürnberg ( #NBG ). #dtl #rsg #bundesliga #liga #wettkampf #competition #league #gymnastics #deutscheturnliga