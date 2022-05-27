2026 | RSG | 1. Bundesliga Staffel A | 1. Wettkampftag | Bremen

Erster Wettkampftag der 1. Bundesliga Staffel A der Rhythmischen Sportgymnastik in der Deutschen Turnliga in Bremen. Mit dabei sind TSV Bayer 04 Leverkusen ( #LEV ), Team Berlin ( #BLN ), Bremen 1860 ( #BRE ), KRS-Charlottenburger TSV ( #KRS ) und die Schwerter Turnerschaft ( #STS ). #dtl #rsg #bundesliga #liga #wettkampf #competition #league #gymnastics #deutscheturnliga