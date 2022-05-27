2026 | RSG | 3. Bundesliga Staffel B | 1. Wettkampftag | Nürnberg

Erster Wettkampftag der 3. Bundesliga Staffel B der Rhythmischen Sportgymnastik in der Deutschen Turnliga in Bremen. Mit dabei sind Team Thüringen ( #TTH ), TBG Neulußheim ( #NLH ) und Gastgeber TSV Nürnberg II ( #NBG ). #dtl #rsg #bundesliga #liga #wettkampf #competition #league #gymnastics #deutscheturnliga