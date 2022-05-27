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Turnen

2026 | RSG | 3. Bundesliga Staffel B | 1. Wettkampftag | Nürnberg

Deutsche Turnliga
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Erster Wettkampftag der 3. Bundesliga Staffel B der Rhythmischen Sportgymnastik in der Deutschen Turnliga in Bremen. Mit dabei sind Team Thüringen ( #TTH ), TBG Neulußheim ( #NLH ) und Gastgeber TSV Nürnberg II ( #NBG ). #dtl      #rsg#bundesliga        #liga       #wettkampf        #competition        #league        #gymnastics        #deutscheturnliga

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