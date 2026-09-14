Premium-Livestream Pay per View 5,90 € DHK Flensborg 26/27 69,90 € HSV Hamburg 26/27 69,90 € 3. Liga Männer Hauptrunde 26/27 79,90 € Weiter Handball Club Hamburg II vs. DHK Flensborg Handball Club Hamburg Männer II 02.10.26, 18:15 Uhr UPCOMING Ab 5,90 € Folgen 3. Handball-Liga Männer: Video-Livestream des Spiels Handball Club Hamburg II vs. DHK Flensborg. @3-handball-liga @handball-net #handballnetHandball3. Handball-Liga MännerHandball Club Hamburg Männer IIDHK Flensborg MännerHandball Club Hamburg Männer II ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.