Premium-Livestream Pay per View 5,90 € Teampass 2026/27 - Leipzig 39,90 € Teampass 2026/27 - Halle 39,90 € HBF Hauptrundenpass 26/27 49,90 € Weiter HC Leipzig vs. SV Union Halle-Neustadt HC Leipzig Frauen 21.11.26, 17:45 Uhr UPCOMING Ab 5,90 € Folgen Alsco Handball Bundesliga Frauen: Video-Livestream des Spiels HC Leipzig vs. SV Union Halle-Neustadt. HandballHC Leipzig FrauenSV Union Halle-Neustadt FrauenfrauenHC Leipzig Frauen ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.