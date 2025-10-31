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HC Falkensteiner Pustertal vs. HCB Südtirol Alperia

HC Falkensteiner Pustertal
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Video-Livestream des Testspiels zwischen HC Falkensteiner Pustertal und HCB Südtirol Alperia am 9.09.2026. Die Clubs werden an den Erlösen finanziell beteiligt. #icehockeyleague #eishockey #icehockey @hc-pustertal @ice-hockey-league @hc-suedtirol-alperia

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HC Falkensteiner Pustertal ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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